Mafia-Prozess: Zwei weitere Angeklagte nicht mehr in U-Haft

Im seit mehr als zwei Jahren laufenden Mafia-Prozess des Duisburger Landgerichts sind zwei weitere Angeklagte aus der Untersuchungshaft frei gekommen. Das bestätigte Gerichtssprecher Sebastian Hilland am Montag auf dpa-Anfrage. Bei einem der Angeklagten sei der Haftbefehl am vergangenen Freitag nach fast vier Jahren U-Haft aufgehoben worden. Für die Kammer sei entscheidend gewesen, dass hinsichtlich des «bandenmäßigen» Handels mit Betäubungsmitteln sowie der Mitgliedschaft in einer ausländischen kriminellen Vereinigung - der italienischen 'Ndrangheta - «kein dringender Tatverdacht» mehr bestehe.

