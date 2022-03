Mainz mit fünf Änderungen, Bielefeld wieder mit Coach Kramer

Mainz (dpa)

Der zuletzt schwer von Corona geplagte FSV Mainz 05 stellt drei Tage nach dem Dortmund-Nachholspiel auf fünf Positionen um. Alexander Hack und Dominik Kohr (beide nach Sperren) sowie Aaron Martin, Jean-Paul Boetius und Jae-Sung Lee spielen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld in der Bundesliga von Anfang an. Mainz hatte zuletzt 20 Corona-Fälle zu beklagen, darunter waren 14 Profis. Zwei Liga-Partien wurden deshalb verschoben. Chefcoach Bo Svensson bot bereits gegen den BVB Spieler auf, die direkt nach einer Infektion zurückkehrten.

Von dpa