Make-up statt Maske: Douglas wächst dank Corona-Lockerungen

Weil die Menschen viel weniger Corona-Masken tragen und es wieder mehr Feierlichkeiten gibt, wächst die Parfümeriekette Douglas kräftig. Der Umsatz sei im letzten Quartal des vergangenen Jahres um 11,5 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Wachstumstreiber waren Lippenstifte und Make-up, aber auch Parfüms waren gefragt. Die gestiegene Nachfrage erklärt sich damit, dass sich Menschen wieder stärker schminken als früher - also in Zeiten, als das Äußere mangels Ausgehmöglichkeiten und wegen Masken weniger wichtig war. Der Düsseldorfer Konzern hat rund 18.000 Beschäftigte.

Auf vergleichbarer Fläche - also Veränderungen im Filialnetz herausgerechnet - lag das Umsatzplus im Jahresendquartal sogar bei 13,4 Prozent. Das Betriebsergebnis (bereinigtes Ebitda) kletterte um 19,7 Prozent auf 308,1 Millionen Euro. Das Nettoergebnis schnellte um 79,3 Prozent auf 126,7 Millionen Euro in die Höhe - dieses überproportionale Plus lag teilweise an einem Steuereffekt.

«Douglas hat trotz des volatilen Umfelds ein herausragendes Weihnachtsquartal erzielt», sagte Unternehmenschef Sander van der Laan. Sowohl in Filialen als auch im Online-Geschäft habe man zugelegt. Knapp ein Drittel des Konzernumsatzes stammt aus Verkäufen über das Internet. Das Douglas-Geschäftsjahr beginnt im Oktober. Die nun vorgelegten Zahlen sind also das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022/23.