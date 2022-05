Münsteraner in Untersuchungshaft: Angehörige reisen nach Mallorca

Nach Feuer am Ballermann

Münster

Nach einem Brand in einer Bar sitzen die Teilnehmer der wohl 13-köpfigen Reisegruppe auf Mallorca weiter in Untersuchungshaft. Angehörige und Anwälte sind nun auf die Ferieninsel gereist. Der Stadtteil Albachten, wo der Kegelclub herkommt, ist derweil in Schockstarre geraten.

Von Dirk Anger, Martin Kalitschke und Thomas Schubert