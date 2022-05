Brandstiftung am "Ballermann": Kegelbrüder bleiben in Untersuchungshaft

Der Brand in der Bar an der Playa de Palma auf Mallorca war schon von der Ferne aus sichtbar. Ein Kegelclub aus Münster und Umgebung soll das Feuer verursacht haben. Die 13 Männer wurden festgenommen.

Es sollte ein lustiges Party-Wochenende auf Mallorca werden, am ­Ende wurde es ein Albtraum für die Anlieger und 13 Männer eines Kegelclubs aus Münster und Umgebung. Die Freunde sitzen in Unter­suchungshaft, weil sie für den Brand in einer Bar am „Ballermann“ verantwortlich sein sollen. Und das, obwohl sechs von ihnen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind. Die Stadt Münster steht in Verbindung mit dem Konsulat der Bundesrepublik in Palma.

Das Schilfrohr-Vordach, die Terrasse und das Erdgeschoss des benachbarten Lokals haben nach übereinstimmenden Medienberichten Feuer gefangen. Die Flammen hätten insgesamt zwei Lokale, eine Wohnung und das Hotel beschädigt. Zwei Menschen, ein Mann und ein junges Mädchen, sind nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) leicht verletzt worden.

Mehrere Hobby-Kegler bei der Freiwilligen Feuerwehr

Die 13 Männer, die den Brand an der Playa de Palma in Arenal verursacht haben sollen, kommen offenbar größtenteils aus Münster-Albachten. Sie sind laut Medien alle zwischen 24 bis 29 Jahre alt. Wie die Stadt Münster am Nachmittag bestätigt hat, gehörten nach vorläufigen Informationen der Stadt Münster auch sechs Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt zu der Gruppe. "Nach unseren noch ungesicherten Erkenntnissen gehörten zu der Kegelclub-Reisegruppe auch fünf Mitglieder des Löschzuges Albachten sowie ein Mitglied des Löschzuges Roxel der Freiwilligen Feuerwehr", so Martin Fallbrock aus der Leitung der Berufsfeuerwehr Münster.

Aktuell lägen weder belastbare Informationen zum Brandhergang noch zur Rolle der Mitglieder des Kegelclubs beziehungsweise der Freiwilligen Feuerwehr vor, heißt es. „Die anwaltliche und konsularische Betreuung der Betroffenen vor Ort scheint sichergestellt“, sagte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Münster. Mögliche Konsequenzen macht die Stadt von den Ermittlungen der spanischen Behörden abhängig. Auch ein städtischer Verwaltungsmitarbeiter aus Münster soll zur Reisegruppe gehören.

Heuer: "Ermittlungen der spanischen Behörden abwarten"

„Über mögliche Konsequenzen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr muss zum richtigen Zeitpunkt gesprochen werden, zunächst müssen wir die Ermittlungen der spanischen Behörden abwarten“, sagt Wolfgang Heuer, Ordnungsdezernent der Stadt Münster. Inzwischen liegt der Stadt die Information vor, dass ein städtischer Verwaltungsmitarbeiter ebenfalls zur Reisegruppe gehört.

Gesamtes Dach stand in Flammen

Nach Informationen der „Mallorca Zeitung“ waren die Männer am vergangenen Freitagvormittag zu einem Wochenendtrip in dem Hotel an der Playa de Palma angekommen. Am Nachmittag hätten sie ihre Zimmer im zweiten und dritten Stock bezogen und dann, offensichtlich angetrunken, auf den Balkonen gefeiert. „Die Musik war aufgedreht, sie haben Bier von einem Balkon auf den anderen und auch auf die Straße geschüttet“, berichteten Zeugen. Dann sollen die Männer glimmende Zigarettenkippen auf das Terrassendach einer angrenzenden Gaststätte geworfen und das Ganze gefilmt haben.

„Schnell stand das gesamte Dach in Flammen. Das war wie eine Bombe“, heißt es. Das Feuer, das gegen 15.20 Uhr ausbrach, breitete sich aus und beschädigte zwei Lokale, eine Wohnung und das Hotel. Ein Mädchen und ein Mann wurden verletzt.

Tatverdächtige befinden sich in Untersuchungshaft

Statt im Hotel haben die Kegelbrüder die erste Nacht auf der Polizeiwache und die zweite Nacht in Untersuchungshaft verbracht. Wie schwer der Untersuchungsrichter den Fall einschätzt, beweist allein die Tatsache, dass er den Verdächtigen bislang keine Freilassung auf Kaution gewährt.

Die Polizeieinheit „Guardia Civil“ habe bereits Aufnahmen von Sicherheitskameras ausgewertet, auf denen die bisherigen Mutmaßungen und Beschuldigungen bestätigt würden, schrieb die „Mallorca Zeitung“ am Montag. Ein Polizeisprecher wollte auf Anfrage nichts verraten, sagte aber, er könne auch „nichts dementieren“.

"Das Feuer mit ihren Handys gefilmt"

Für Empörung sorgen die Aussagen von mallorquinischen Nachbarn, die versichern, alles genau gesehen zu haben. „Die Touristen schauten sich das Ganze von ihrem Balkon aus an. Sie fingen an, das Feuer mit ihren Handys zu filmen, grölten und lachten“, wurde ein Mann von der „Mallorca Zeitung“ zitiert. Ein anderer sagte dem Blatt: „Sie haben stundenlang in übereinanderliegenden Zimmern gefeiert. Die Musik war voll aufgedreht, sie haben Bier von einem Balkon auf den anderen und auch auf die Straße geschüttet.“ Auch Zigaretten hätten sie hinuntergeworfen. „Schnell stand das gesamte Dach in Flammen“, hieß es. Es sei „wie eine Bombe“ gewesen.

Es herrscht viel Unverständnis. „Was geht in den Köpfen dieser jungen Leute vor?“, fragte eine der Betroffenen, die deutsche Wirtin Alice. „So betrunken können die gar nicht gewesen sein, die haben ja noch versucht abzuhauen“, erzählte vor Journalisten die Kölnerin, die ihr Lokal „Why not Mallorca?“ erst im Juni 2021 eröffnet hatte. Der komplette Außenbereich sei nun verwüstet.

Richter geht von "gemeinsamer Verantwortung" aus

Die 13 Urlauber, die wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen wurden, bleiben nach dpa-Angaben vorerst hinter Gittern. Der zuständige Ermittlungsrichter in Palma ordnete für die Männer Untersuchungshaft ohne Anrecht auf Kaution an, berichten Medien aus Mallorca. Ein Justizsprecher habe die Informationen am Sonntagabend bestätigt. Der Freundeskreis habe bislang die Aussage verweigert.

Der Richter gehe von „gemeinsamer Verantwortung“ aus, schrieben die Zeitung „Diario de Mallorca“ und andere Medien unter Berufung auf die Justiz. In seinem Bericht habe er die große Gefahr hervorgehoben, in die Menschen gebracht worden seien. Der Richter werfe den Deutschen mangelnde Kooperationsbereitschaft vor.

Mehrjährige Haftstrafen möglich

Man muss nun die Untersuchungen abwarten, um zu wissen, ob es überhaupt zu einem Prozess gegen die Deutschen kommt. Die könnten erfahrungsgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach Einschätzung von zwei befragten Anwälten können die Verdächtigen zu einem Freiheitsentzug zwischen einem und drei Jahren verurteilt werden, wenn sie angeklagt und der fahrlässigen Brandstiftung für schuldig befunden werden. Bei Vorsatz und der Gefährdung von Menschenleben könne das Urteil auch deutlich schärfer ausfallen, hieß es.

Die Polizei in Münster hat „keine Informationen“ zu dem Vorfall. Man sei auch nicht involviert, allenfalls wenn Anfragen von Angehörigen dazu kämen, so die Pressestelle.

Reiseabschluss war in Albachten geplant

In Albachten machen die Vorgänge auf der Balearen-Insel natürlich die Runde. „Alles ehrbare Burschen, nicht sozial auffällig“, beschreibt ein Albachtener, der namentlich nicht genannt werden will, die Männer, die jetzt für Schlagzeilen sorgen.

Eine Bekannte sagt, dass die Männer eigentlich Nichtraucher seien. Der Wirt des Stammlokals in Münster-Albachten schweigt. Der Kegelclub hatte bei ihm für Dienstagabend ein Abschlussessen des Malle-Trips bestellt. „Mit allem Drum und Dran.“