Mana klammert an Mama: Schweifäffchen im Kölner Zoo geboren

Köln (dpa)

Große Ohren, schwarzes Fell und noch etwas schüchtern: Im Kölner Zoo ist ein Weißkopfsaki-Baby geboren worden. Der Knirps trägt den Namen Mana und ist am 13. Januar zur Welt gekommen, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Er klammere sich an den Bauch seiner Mutter, die mit dem Nachwuchs allerdings über die Köpfe der Besucher springe und klettere.

Von dpa