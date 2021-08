Mann bei Streit an Haltestelle lebensgefährlich verletzt

Bei einem Streit an einer Haltestelle in Köln ist ein 42 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Männer im Alter von 30 und 32 Jahren wurden am Dienstagvormittag festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie sollen den auf dem Boden liegenden 42-Jährigen gegen den Kopf getreten haben. Der Zustand des Mannes sei lebensbedrohlich, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 42-Jährige am Dienstag zunächst den 30-Jährigen angegriffen. Daraufhin habe sich der 32 Jahre alte Mann eingemischt, indem er den 42-Jährigen schlug und trat. Das Verfahren laufe nun wegen gefährlicher Körperverletzung, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft berichtete. Weitere Details zu der Auseinandersetzung an der Haltestelle Ostheim waren am Dienstag noch unklar.