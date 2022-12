Mann bewusstlos aus brennender Wohnung gerettet

Ein Pizzalieferant hatte in der Nacht zu Samstag Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Die Wohnungstür musste gewaltsam geöffnet werden, wie die Feuerwehr an Heiligabend berichtete. Das Wohnzimmer der Fünfzimmerwohnung habe sich bereits im Vollbrand befunden. Der Mieter wurde ins Freie gebracht und kam unter anderem mit schweren Verbrennungen in eine Dortmunder Spezialklinik. Die beiden darunter liegenden Wohnungen waren in der Nacht nicht bewohnt. Die Brandursache musste noch ermittelt werden.