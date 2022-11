Mann droht Polizei: Feuerwehr löscht Brand

Er habe am Samstag zunächst den Polizisten gedroht, er werde schießen, sollten die Beamten die Tür öffnen und seine Wohnung betreten, teilte die Polizei am Abend mit. Kurze Zeit später sei es zu Rauch in der Dachgeschosswohnung gekommen. Der Mann sei daraufhin durch ein Fenster aufs Dach des Mehrfamilienhauses gestiegen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Als der Mann laut Polizei wieder durch das Fenster in seine Wohnung stieg, wurde er widerstandslos festgenommen. Eine Schusswaffe sei nicht gefunden worden. Zuvor hatte der Mann demnach mehrmals den Notruf gewählt und «wirre Angaben» gemacht.