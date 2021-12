Bei einem Streit in Bottrop soll ein 22-Jähriger einen anderen Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt haben.

Wie die Polizei Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Essen am Donnerstag mitteilten, hatten die beiden Männer sich zunächst ein Wortgefecht geliefert. Im weiteren Verlauf soll der 22-Jährige dann mit dem Messer auf seinen 28 Jahre alten Kontrahenten eingestochen haben. Nach der Tat am Montagabend flüchtete der Verdächtige, stellte sich am nächsten Tag aber der Polizei. Ein Richter erließ gegen den Gladbecker Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.