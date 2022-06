Mann erschlagen: Polizei sucht weiter nach Verdächtigem

Bielefeld (dpa)

Nach dem gewaltsamen Tod eines 39-Jährigen in Kalletal im Kreis Lippe sucht die Polizei weiterhin nach dem mutmaßlichen Täter. Die Fahndung laufe noch, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen in Bielefeld. Am Dienstagabend hatten die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Detmold mitgeteilt, dass es am Nachmittag vielversprechende Hinweise zum Aufenthaltsort des 36 Jahre alten Verdächtigen gegeben habe.

Von dpa