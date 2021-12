Mann fährt gegen Mast von Oberleitung: Tödlich verletzt

Ein 25-jähriger Autofahrer ist in Mülheim an der Ruhr mit seinem Wagen gegen einen Mast der Straßenbahn-Oberleitung geprallt und tödlich verletzt worden.

Er sei im Krankenhaus gestorben, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Bei der Kollision am Samstagabend wurde das Fahrzeug so stark deformiert, dass der Fahrer eingeklemmt wurde und befreit werden musste, wie die Feuerwehr mitteilte. Die betroffene Straßenbahnlinie sei in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Die Unfallursache war zunächst noch unklar.