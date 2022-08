Mann gibt Brandstiftung zu: «Wollte niemanden umbringen»

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Wegen Brandstiftung in einem Hochhaus und versuchten Mordes steht seit dem heutigen Dienstag ein Mann in Mönchengladbach vor dem Landgericht. «Ich möchte aussagen», erklärte der Angeklagte zu Beginn des Prozesses. Der zweifach geschiedene Mann und vierfache Vater gab zu, in dem achtstöckigen Wohnhaus in Mönchengladbach ein Feuer gelegt zu haben. «Ich wollte aber niemanden umbringen», betonte er.

Von dpa