Mann in Autowerkstatt getötet: 20-Jähriger festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines Werkstattinhabers im Sauerland Anfang Juli hat die Polizei einen 20-jährigen Verdächtigen festgenommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagabend. Nach dem Mann war seit der Tat am 6. Juli gefahndet worden. Er ist dringend verdächtig, den 57-jährigen Autowerkstatt-Besitzer vor dessen Betrieb in Breckerfeld mit mehreren Messerstichen getötet zu haben.

Nach einem Hinweis haben die Beamten den 20-Jährigen demnach am Donnerstagabend in Dülmen (Kreis Coesfeld) gestellt. Er sei zunächst zu Fuß geflohen. Die Einsatzkräfte, die von einem Hubschrauber verstärkt wurden, nahmen den Verdächtigen schließlich in einem Keller fest.