In Bielefeld ist ein Mann von einer Straßenbahn überrollt worden und dabei ums Leben gekommen.

Der 51-Jährige habe sich am Sonntagabend aus zunächst unbekannten Gründen an der Haltestelle Milse auf den Schienen aufgehalten, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Der Fahrer der Straßenbahn habe noch versucht zu bremsen, um zu verhindern, dass der Mann erfasst wird.