Mann in Bonn getötet: Zeugen hörten Streit

Bonn (dpa/lnw)

Auf einer Straße in Bonn ist am Freitag ein Mann getötet worden. Zeugen hätten gegen 5.30 Uhr den Notruf gewählt, weil eine stark blutende Person auf dem Boden gelegen habe, sagte ein Polizeisprecher. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte sei der 58-Jährige noch am Tatort gestorben. Seine schweren Verletzungen seien nach ersten Erkenntnissen durch Messerstiche verursacht worden.

Von dpa