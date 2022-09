Mann lebensgefährlich verletzt: Mordkommission ermittelt

Essen (dpa/lnw)

Nach einem Angriff mit einem Messer auf einen Mann ermittelt eine Mordkommission in Essen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen einen 37-Jährigen. Nach Polizeiangaben vom Montag soll er den 45 Jahre alten Mann mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt haben. Demnach wurde das Opfer nach der Tat am Sonntag ins Krankenhaus gebracht. Akute Lebensgefahr bestehe aber nicht mehr, hieß es.

Von dpa