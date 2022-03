Mann mit mehreren Waffen und Drogen im Rucksack erwischt

Aachen (dpa/lnw)

Die Polizei hat in dem Rucksack eines Mannes mehrere Waffen und Amphetamine gefunden. Der 34-Jährige sei in der Nacht zu Dienstag in Roetgen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Er sei «sichtlich nervös» gewesen und habe seinen Rucksack noch verdecken wollen.

Von dpa