Mann mit Messer: Polizei in Bonn gibt Schüsse ab

Bonn (dpa/lnw)

Die Polizei hat am Mittwoch einen bewaffneten 31-Jährigen in Bonn angeschossen. Zeugen hatten die Einsatzkräfte gerufen, weil sich der mit einem Messer Bewaffnete in einem Wohnheim in der Innenstadt auffällig verhalten habe, teilte die Polizei mit. Als die Beamten eintrafen, sei ihnen der 31-Jährige auf der Straße entgegengekommen. Mit dem Messer in der Hand sei er auf sie zugelaufen und habe dieses auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht weggelegt. «Auch ein Warnschuss hielt den Mann nicht weiter ab», teilte die Polizei weiter mit. Daraufhin habe ein Beamter mehrere Schüsse aus seiner Dienstwaffe abgegeben.

Von dpa