Mann mit Schere und Schlägen getötet: Elf Jahre Haft

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Das Landgericht Mönchengladbach hat am Dienstag einen 29 Jahre alten Mann wegen Totschlags zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte in dem Prozess gestanden, seinen 40-jährigen Bekannten getötet zu haben. Die bereits stark verweste Leiche des Mannes war vor knapp einem Jahr in einem 90-Parteien-Wohnblock in Mönchengladbach entdeckt worden. Zuvor hatten Nachbarn sich über den Geruch im Flur beschwert.

Von dpa