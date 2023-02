Mann mit Schreckschusswaffe von Polizei überwältigt

Hagen (dpa/lnw)

Ein Mann mit einer Schreckschusswaffe hat in Hagen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der 22-Jährige randalierte am Dienstagvormittag in einer Wohnung und schoss dann aus dem Fenster, wie die Polizei mitteilte. Als Polizisten vor dem Haus eintrafen, habe er sich aggressiv gezeigt und sei immer wieder am Fenster auf und ab gelaufen. Schließlich habe er doch freiwillig die Wohnungstür geöffnet. Beamte überwältigten den Mann demnach durch den Einsatz von Pfefferspray, wodurch der 22-Jährige und ein Polizist leicht verletzt wurden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Von dpa