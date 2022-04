Mann mit Speer bedroht Passanten in Eschweiler

Mit einem selbstgebastelten Speer hat ein Mann Passanten in Eschweiler-Bergrath (Städteregion Aachen) bedroht.

Der 53-Jährige habe am Donnerstag mit seinem Stock, an dessen Ende ein Messer befestigt war, Fußgänger «in Angst und Schrecken versetzt», teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter war den Angaben zufolge «offenkundig verwirrt» gewesen. Die alarmierten Polizeibeamten riefen daher den Notarzt hinzu, der die Unterbringung des Mannes in einer Fachklinik veranlasste.