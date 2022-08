Mann mit Stichwaffe verletzt: Täter flüchtig

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei».

Es bestehe aber keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Warum dem 48-Jährigen am Mittwochabend die Stich- und Schnittverletzungen am Tellmann-Platz zugefügt wurden, war zunächst unklar. Das Opfer fuhr nach der Tat mit einem Roller nach Hause und rief den Rettungsdienst. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Ermittler vermuten, dass der Täter dem Milieu des lokalen Drogenhandels angehört. Zeugen wurden gebeten, sich bei Hinweisen an die Polizei zu wenden.