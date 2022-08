Mann nach Messerattacke auf Ehefrau in der Psychiatrie

Münster (dpa/lnw)

Ein 50 Jahre alter Mann, der in Münster mit einem Messer auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (46) eingestochen hatte, ist einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Bei der ersten ärztlichen Untersuchung des Mannes hätten sich konkrete Anhaltspunkte ergeben, dass der Beschuldigte an einer psychischen Erkrankung leide. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Münster am Mittwoch mit.

Von dpa