Mann ohne Mundschutz attackiert Kontrolleur mit Pfefferspray

Ein angetrunkener Fahrgast ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Fahrschein hat einem Kontrolleur in einer Regionalbahn Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Bahnbegleiter fixierten den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei, die ihn am Donnerstagabend auf eine Wache in Hamm brachte. Dort habe er Widerstand geleistet, einen Beamten mit einem Faustschlag angegriffen. Zudem fand sich bei dem Mann Diebesgut, wie die Bundespolizei am Freitag berichtete. Gegen ihn wurden Verfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Der Kontrolleur wurde leicht verletzt.