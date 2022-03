Mann rammt Frau mit dem Auto: Untersuchungshaft

Brilon (dpa)

Ein 52-jähriger Mann aus Brilon soll seine getrennt von ihm lebende Ehefrau erst bedroht und dann absichtlich auf einer Landstraße mit dem Auto gerammt haben. Der Mann kam am Dienstag wegen versuchter Tötung in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Er habe seine zehn Jahre jüngere Frau, die einen neuen Partner hatte, zuvor mit dem Tod bedroht, sagte der zuständige Staatsanwalt Klaus Neulken. Bei dem Frontalzusammenstoß am Montagabend in Brilon waren die 42-jährige Frau und der fünfjährige Sohn des Paares schwer verletzt worden.

Von dpa