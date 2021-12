Mann schießt auf Polizisten: Untersuchungshaft

Hiddenhausen (dpa/lnw)

Einen Tag nach dem Schuss auf einen Polizeibeamten in Hiddenhausen im Kreis Herford hat ein Haftrichter gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeordnet. Der Vorwurf lautet auf versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz, wie die Polizei in Münster am Samstag mitteilte. Laut Mitteilung äußert sich der mutmaßliche Schütze bislang nicht zu den Vorwürfen.

Von dpa