Mann schießt mit Luftgewehr auf Nachbarn und legt Feuer

Heiligenhaus (dpa/lnw)

Ein 33-jähriger Mann soll in Heiligenhaus südlich von Essen seine Nachbarn mit Schüssen aus einem Luftgewehr schwer verletzt und dann Feuer gelegt haben. Eine 25-jährige Frau habe die Polizei per Notruf alarmiert und von den Schüssen auf sie und ihren 30-jährigen Ehemann berichtet, teilte die Polizei in Mettmann am Freitag mit.

Von dpa