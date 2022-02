Mann schüttet obdachloser Frau heißen Kaffee ins Gesicht

Zwei Polizeibeamte waren an dem Morgen darauf hingewiesen worden, dass eine Frau die Reinigung blockiere, da sie mitten in der Bahnhofspassage liege. Sie gingen zu der Frau und sprachen die 33-Jährige mehrfach an. Anscheinend unter dem Einfluss von Alkohol schlief sie jedoch immer wieder ein. Ein 53 Jahre alter Zeuge wandte sich daraufhin an die Polizisten und wies sie darauf hin, dass ein Mann die Frau nur kurz vorher mit einem Getränk überschüttet habe. Zuvor habe er sie aufgefordert, aufzustehen. Die Polizisten stellten in der Tat Rötungen im Gesicht der Frau fest und alarmierten einen Krankenwagen, der sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik brachte.