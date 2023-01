Mann soll Ehefrau aus verletzter Ehre getötet haben

Köln (dpa/lnw)

Aus verletzter Ehre soll ein 42-Jähriger seine Ehefrau in Köln erstochen haben. Am Mittwoch begann vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen den Angeklagten wegen Mordes. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat er seiner Frau am Ostermontag 2022 mit einem Messer 66 Stich- und Schnittverletzungen zugefügt und sie so getötet.

Von dpa