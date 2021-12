Mann soll Frau in Badewanne ertränkt haben: Jetzt in U-Haft

Köln (dpa/lnw)

Ein 59 Jahre alter Mann aus Wermelskirchen, der seine Ehefrau in der Badewanne ertränkt haben soll, ist am Donnerstag in Untersuchungshaft gekommen. Ihm werde Totschlag zur Last gelegt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Köln. Der Mann habe bisher keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. Der «Express» hatte berichtet.

Von dpa