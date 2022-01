Mann soll mehrfach auf Ehefrau eingestochen haben

Wuppertal (dpa/lnw)

Bei einem Ehestreit in Wuppertal soll ein 46 Jahre alter Mann seine Frau mehrfach mit einem Messer attackiert haben. Die Frau sei schwer am Kopf und an einem Arm verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nach der mutmaßlichen Attacke am Samstag habe sie sich zunächst zu einem Nachbarn gerettet, anschließend sei sie in ein Krankenhaus gekommen. Lebensgefahr besteht nicht, wie es weiter hieß.

Von dpa