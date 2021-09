Mann stirbt bei Unfall am Dreieck Spreeau

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn A12 am Dreieck Spreeau ist ein Mann ums Leben gekommen. Ein weiterer 31 Jahre alter Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Frankfurt/Oder mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen berührten sich die Autos der beiden Männer bei dem Unfall am Freitagmorgen während des Überholens.

Danach überschlug sich den Angaben zufolge einer der Wagen und landete neben der Fahrbahn. Dessen Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und geriet unter das Fahrzeug. Er sei noch am Unfallort gestorben. Die Identität des Toten war zunächst noch unklar. Es werde geprüft, ob es sich bei ihm um den 59 Jahre alten Halter des Wagens handelt, hieß es.

Die Richtungsfahrbahn von der A12 auf die A10 nach Schönefeld war zeitweise voll gesperrt.