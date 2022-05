Mann stirbt nach Messerangriff in Bielefeld

Bielefeld (dpa)

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Bielefeld ist ein Mann durch Messerstiche getötet worden. Ein weiterer Mann sei am Freitagabend schwer verletzt worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten. Ein Tatverdächtiger habe sich noch am Abend auf einer Polizeiwache gestellt.

Von dpa