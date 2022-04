Mann stirbt nach Streit bei Veranstaltung

Bochum (dpa)

Ein 41-Jähriger ist in Bochum nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Securitymann bei einer Techno-Veranstaltung gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft Bochum teilten am Sonntagvormittag mit, dass ein Security-Mitarbeiter vorläufig in Gewahrsam genommen worden sei. Zudem wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet, um festzustellen, ob als Todesursache ein «Versterben aus innerer Ursache» in Betracht komme. Zur Aufklärung des Vorfalls wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Von dpa