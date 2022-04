Mann stirbt nach Streit: Security-Mitarbeiter in Gewahrsam

Bochum (dpa/lnw)

Nach dem Tod eines 41-Jährigen nach einer Techno-Veranstaltung in Bochum befindet sich ein Security-Mitarbeiter der Veranstaltung weiter in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen gegen den Mann dauerten an, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Zwischen dem 41-Jährigen und dem Sicherheitsmitarbeiter hatte es am frühen Sonntagmorgen eine körperliche Auseinandersetzung gegeben. Laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft sei dem 41-Jährigen im Vorfeld der Veranstaltung im RuhrCongress der Einlass verwehrt worden.

Von dpa