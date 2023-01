Mann überfällt Tankstelle und flüchtet auf E-Scooter

Hamm (dpa/lnw)

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat in Hamm eine Tankstelle überfallen und ist dann auf einem E-Scooter geflüchtet. Der Mann kam am Donnerstagabend bereits mit dem Roller zu der Tankstelle im Ortsteil Heessen, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Eine 20 Jahre alte Mitarbeiterin, die sich gerade außerhalb des Gebäudes aufhielt, bedrohte er mit der Schusswaffe. Sie ging daraufhin mit dem Täter zur Kasse, wo er Bargeld entnahm und in einen Beutel steckte. Anschließend flüchtete er mit dem E-Scooter. Die 20-Jährige blieb unverletzt.

Von dpa