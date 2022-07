Mann verletzt 23-Jährigen lebensgefährlich mit einer Flasche

Auf der Fahrt in der U76 in Richtung Krefeld habe der Mann einem 23-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge am frühen Mittwochmorgen mit einer Flasche lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Der 23-Jährige kam ins Krankenhaus, sein Zustand stabilisierte sich, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige sei an der Haltestelle Landsknecht in Meerbusch-Büderich ausgestiegen. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar.