Mann verursacht mehrere Unfälle

Bielefeld (dpa/lnw)

Ein Autofahrer hat in Bielefeld mehrere Unfälle verursacht, ist bei einer Verfolgungsjagd auch mit einem Polizeiwagen kollidiert - und hat sich als per Haftbefehl Gesuchter herausgestellt. Der Mann war zunächst an einer Kreuzung einem anderen Wagen aufgefahren und hatte Unfallflucht begangen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Der 34-Jährige steuerte anschließend durch die Fußgängerzone. Passanten seien zur Seite gesprungen, um nicht angefahren zu werden. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf, wobei der Unfallflüchtige in der Innenstadt immer stärker gefährlich beschleunigte.

Von dpa