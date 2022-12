Mann von hinten erschossen: Verdächtiger in U-Haft

Dinslaken (dpa)

Der am Montag in einem Geschäft in Dinslaken (Kreis Wesel) getötete 36 Jahre alte Mann ist durch einen Schuss in den Rücken ums Leben gekommen. Das teilte die Duisburger Staatsanwaltschaft am Dienstag nach dem Vorliegen der Obduktionsergebnisse mit. Man gehe «gegenwärtig nicht von einer Notwehrlage aus, da der tödliche Schuss den Getöteten von hinten traf», hieß es. Die Obduktion habe ergeben, «dass eine Schussverletzung von hinten in den Oberkörper zum Tode führte».

Von dpa