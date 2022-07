Mann will Messer nicht weglegen: Polizei setzt Taser ein

Köln (dpa/lnw)

Polizisten haben in Köln zur Entwaffnung eines Mannes Elektro-Impulse per Taser eingesetzt. Der 44-Jährige war demnach mit einem Küchenmesser bewaffnet und zuvor in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Er hatte das Messer nicht weggelegt, obwohl Beamte ihn mehrmals dazu aufforderten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der mutmaßlich unter Drogen stehende wohnungslose Mann sei wegen der bei der Schlägerei erlittenen Kopfverletzung ambulant behandelt worden, beim Tasereinsatz selbst sei er unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa