Marco Reus gegen Playoffs in der Fußball-Bundesliga

Dortmund (dpa)

Fußball-Nationalspieler Marco Reus vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich gegen die Einführung von Playoff-Spielen in der Bundesliga ausgesprochen. «Wenn eine Mannschaft nach 34 Spieltagen oben steht, hat sie es auch verdient, Meister zu werden», sagte der 33-Jährige in der aktuellen Folge des OMR-Podcasts. Er sei «eigentlich schon Fan davon, dass es so bleibt, wie es ist», ergänzte er in dem Format, das von einer Organisation für digitales Marketing und Technologie produziert wird.

Von dpa