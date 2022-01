«Masked Dancer»: Sängerin Ute Lemper fliegt als Glühwürmchen

Köln (dpa)

Ein Glühwürmchen wird ungewollt zur Eintagsfliege: Die international renommierte Schauspielerin und Sängerin Ute Lemper ist als erste Prominente aus der neuen ProSieben-Show «The Masked Dancer» ausgeschieden. In der Sendung, in der Promis tanzen und sich dabei unter üppiger Verkleidung verbergen, erhielt die 58-Jährige am Donnerstagabend die wenigsten Stimmen der Zuschauer. Lemper - Musicaldarstellerin und Chansonstar von Weltrang - musste daher ihre Maske ablegen. Sie steckte in einem schillernden Glühwürmchen-Kostüm.

Von dpa