«Masked Singer»: Jutta Speidel ist das Walross

Köln (dpa)

Aus für die «wunderschöne Waltraut»: Die Schauspielerin Jutta Speidel ist in der ProSieben-Show «The Masked Singer» als pink gekleidete Walross-Dame enttarnt worden. Für die 68-Jährige stimmten am Samstagabend zu wenige Zuschauer. So musste sie am Ende der Sendung ihre Maske mit den strassbesetzten Stoßzähnen ablegen. Das prominente Rate-Team, bestehend aus Ruth Moschner, Carolin Kebekus und Eko Fresh, hatte nicht mit Speidel gerechnet: Auf die in München geborene Schauspielerin und Sprecherin hatte zuvor keiner der drei getippt. «Schön, wie alle auf dem Holzweg waren. Das habe ich richtig genossen», sagte Speidel nach ihrem Ausscheiden.

