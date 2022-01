Mass verlängert seinen Vertrag bei den Krefeld Pinguinen

Der Verteidiger hat beim Club aus der Deutschen Eishockey Liga einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben. Dies teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 21-Jährige spielt seit Beginn der vergangenen Saison in Krefeld. «Philipp hat in seiner Zeit bei uns eine gute Entwicklung gezeigt und wir sind davon überzeugt, dass er sich noch weiter verbessern wird», sagte Geschäftsführer Sergey Saveljev.