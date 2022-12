Matthäus rät Nationalstürmer Moukoko zu Verbleib in Dortmund

Moukokos Kontrakt bei den Schwarz-Gelben läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt gab es Gerüchte, dass unter anderem der englische Spitzenclub FC Chelsea am deutschen WM-Teilnehmer interessiert sein soll.

«Er soll sich jetzt erst mal in der Bundesliga durchsetzen, dann international mit Dortmund in der Champions League Erfolge feiern und sich auch in der Nationalmannschaft unter Hansi Flick weiterentwickeln«, sagte der aus Katar zugeschaltete Matthäus über Moukoko. «Mit 22, 23 kann er immer noch in die Premier League gehen.»

Junge Spieler seien in der Bundesliga gut aufgehoben, so Matthäus. Das hätten auch die Beispiele Jude Bellingham oder Jadon Sancho in Dortmund gezeigt.