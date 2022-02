Medien: Düsseldorf trennt sich von Preußer

Berlin (dpa)

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich Medienberichten zufolge von seinem Trainer Christian Preußer getrennt. Das berichteten am Montagabend der Kölner «Express» und die «Bild». Die Amtszeit Preußers, dessen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 datiert war, endet somit nach nur gut sieben Monaten. Neuer Chefcoach soll Daniel Thioune werden, der zuletzt den Hamburger SV betreute. Laut «Bild» soll der 47-Jährige bereits am Dienstag offiziell vorgestellt werden. Vom Verein lag am Montagabend noch keine Bestätigung zu beiden Personalien vor.

Von dpa