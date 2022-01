Medien: Eberl plant Rücktritt bei Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa)

Max Eberl will Medienberichten zufolge als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach aufhören. Die «Bild»-Zeitung und der Sender Sky berichteten am Donnerstagabend übereinstimmend, dass 48-Jährige seinen Rücktritt plane. Laut Sky soll die Suche nach einem Nachfolger vereinsintern bereits laufen. Wenn der Rücktritt genau erfolgen soll, ist demnach aber noch offen. Möglich sei dies bereits in den nächsten Tagen oder spätestens am Ende der Saison, schrieb Sky.

Von dpa