Mehl und Marihuana: Ermittler stoppen Drogentransport

Düsseldorf (dpa/lnw)

Einen ungewöhnlichen Drogentransport haben Ermittler mitten in Düsseldorf gestoppt: Auf der Ladefläche eines angemieteten Lastwagens, hinter einer Wand von Paletten mit Mehl, fanden die Ermittler 43 Kilogramm Marihuana, wie sie am Mittwoch berichteten. Der 41-jährige Fahrer kam in Untersuchungshaft.

Von dpa