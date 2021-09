Mehr als 100 Schweine bei Stallbrand in Kerken verendet

Bei einem Stallbrand in Kerken am Niederrhein sind am Montagmorgen mehr als 100 Schweine verendet. Über dem Bauernhof habe am Morgen eine dichte Rauchwolke gestanden, die Feuerwehr habe den Brand aber schnell gelöscht. Die Brandursache stand zunächst nicht fest, wie die Sprecherin sagte. Ein Teil des Gebäudes sei wegen Einsturzgefahr von der Feuerwehr abgesperrt worden. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden ist laut Sprecherin aber erheblich.